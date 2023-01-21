Мир 21 января 2023, 01:26 США решили ввести два потолка цен на российские нефтепродукты США и их союзники договорились о введении двух ценовых потолков на нефтепродукты из России Pxhere

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США со своими союзниками договорились о введении двух ценовых потолков на российские нефтепродукты. Об этом сообщил американский Минфин.

Один из потолков хотят установить для продукции, которая обычно торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти. К ним относятся дизельное топливо и бензин. Другой потолок намерены обозначить для продуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

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Договоренностей удалось достичь на виртуальной встрече. На ней присутствовали представители коалиции западных стран, которые принимают участие в политике потолка цен на доставляемые по морю сырую нефть из России и продукты из нее.

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Импорт дизельного топлива в Европу в декабре 2022 года вырос до рекордных 8,2 миллиона тонн. Европейцы спешили обеспечить себя энергией в преддверии запрета на ввоз российских нефтепродуктов. Но, по мнению специалистов, ощутить последствия новых санкций страны Европы смогут уже весной 2023-го. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «360» отметил, что момент, когда купленные Европой запасы топлива кончатся, настанет в любом случае.