Мир 21 декабря 2022, 11:36 США допустили снижение потолка цен на российскую нефть Представитель Минфина США Адейемо допустил снижение ценового потолка на российскую нефть РИА «Новости»

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США обсудят с союзниками и партнерами вопрос дополнительного снижения потолка цены на российскую нефть. Об этом агентству Reuters заявил заместитель главы американского Минфина Адевале Адейемо.

По его словам, доходы России от продажи нефти снизились, однако объемы добычи остались на высоком уровне.

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«Вероятно, мы обсудим дополнительное ужесточение мер между странами, которые поддержали ценовой потолок на российское сырье», — заявил Адейемо.

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Кроме того, представитель Минфина заявил о намерении США продолжить экономическое давление на Россию.

Власти США 5 декабря опубликовали документ о ценовом потолке на российскую нефть, его определили на уровне 60 долларов за баррель. Такое же ограничение ввел Европейский союз.

Президент России Владимир Путин заявлял, что новые санкции не окажут влияния на отечественную экономику, потому что экспортеров устраивает такая стоимость сырья.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал ответные меры за введение ценового потолка.