Мир 31 марта 2023, 23:15 США подготовили новый пакет военной помощи Украине Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов РИА «Новости»

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Соединенные Штаты могут представить новый пакет военной помощи Украине в понедельник, 3 апреля. Его сумма составит 2,6 миллиарда долларов, сообщило Reuters.

По данным агентства, в новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов» для танков, авиации и зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

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При этом подчеркивается, что 2,1 миллиарда долларов из этих средств реализуют в рамках инициативы о содействии безопасности Украины.

Речь идет о начале процесса заключения контрактов для предоставления новых средств ВС Украины, а на оставшиеся 500 миллионов долларов направят боеприпасы из запасов Минобороны. Итоговая сумма и состав нового пакета помощи могут измениться.

Агентство США по международному развитию (USAID) ранее сообщило, что американские власти передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергетической системы страны. В пакет помощи попали средства поддержки пунктов обогрева, электрогенераторы и оборудование для ремонта энергосистем.

В конце февраля Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия ВСУ. Российские дипломаты призвали США прекратить эскалацию конфликта.