Власть 21 февраля 2023, 23:10 МИД России вручил ноту протеста послу США из-за ситуации на Украине МИД России выразил протест послу Трейси из-за вовлеченности США в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Российский МИД вызвал посла США Линн Трейси, чтобы указать на участие Штатов в конфликте на Украине. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», — отметили в министерстве.

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Российские дипломаты призвали Соединенные Штаты «прекратить враждебную антироссийскую активность». В ведомстве отметили, что передача ВСУ оружия и снарядов, а также целей для нанесения ударов наглядно доказывают, что США являются одной из сторон конфликта. Поэтому обратные утверждения можно считать несостоятельными и лживыми.

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МИД России призвал американские власти вывести войска и технику США и НАТО из зоны конфликта, а также предоставить объяснения по вопросу взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Ранее президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки и их партнеры объявят на этой неделе о введении новых антироссийских санкций.