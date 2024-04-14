Мир 14 апреля 2024, 08:07 США перехватили более 70 БПЛА и три ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля CNN: американские военные перехватили более 70 иранских беспилотников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские военные перехватили более 70 беспилотников и порядка трех баллистических ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседники телеканала указали, что ракеты перехватили в восточной части Средиземного моря. Истребители ВВС США сбивали беспилотники. Другой источник заявил, что в общей сложности Иран запустил более 100 ракет по Израилю.

Реклама

Президент США Джо Байден заявил ранее, что американские силы помогли Израилю сбить все ракеты и БПЛА Ирана.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар по Израилю. Воздушную тревогу объявили по всей стране, жители прятались в убежищах.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Иран воздержаться от дальнейшей эскалации. Он добавил, что США продолжат поддерживать Израиль.