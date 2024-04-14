Мир 14 апреля 2024, 07:58 Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном Глава Пентагона: США не ищут конфликта с Ираном, но будут поддерживать Израиль Defense.gov

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США не стремятся к противостоянию с Ираном, но готовы защищать своих военных в ближневосточном регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова привела пресс-служба Пентагона.

«Мы не ищем конфликта с Ираном, но без колебаний будем действовать, чтобы защищать наши войска и оказывать поддержку обороне Израиля», — предупредил Тегеран глава Пентагона.

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По словам Ллойда, руководство США осуждает безрассудные атаки Ирана на Израиль. Он призвал иранские власти остановиться и не стремиться к эскалации.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Тегеран реализовал свое право на самооборону, атаковав Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве сослались на Устав ООН.