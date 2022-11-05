США оценили последствия введения потолка на российскую нефть | 360°

Мир 05 ноября 2022, 02:43 США оценили последствия введения потолка на российскую нефть Госсекретарь США Блинкен: РФ сохранит интерес в экспорте нефти после введения потолка цен РИА "Новости"

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Правительство США уверено, что Россия сохранит заинтересованность в поставах нефти даже после введения ценового потолка. Об этом на пресс-конференции в Германии заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело РИА «ФАН».

Блинкен считает, что Россия не сможет отказаться от доходов с продажи энергоресурсов, так как они нужны Москве для продолжения специальной военной операции на Украине.

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«Россия может принимать любые решения, которые она принимает, но, мне кажется, что у нее будет заинтересованность продолжать поставки энергоносителей», — заявил госсекретарь США.

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Ранее стало известно, что американская администрация планирует установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Правительство США рассчитывает, что этой стоимости хватит покрыть затраты России, а также стимулировать нефтедобычу. До этого представленный Минфином страны план предусматривал «потолок» в районе 40 долларов за баррель.

При этом Путин неоднократно заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, Москва просто не будет их выполнять, сказал президент.