Деньги 22 октября 2022, 00:23 США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель — СМИ Bloomberg: США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов РИА "Новости"

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Американская администрация планирует установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

США рассчитывают, что этой стоимости хватит покрыть затраты России, а также стимулировать нефтедобычу. До этого представленный Минфином страны план предусматривал «потолок» в районе 40 долларов за баррель.

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«Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать спецоперацию», — говорится в материале.

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При этом в Белом доме полагают, что при низкой цене на нефть Москва не захочет экспортировать энергоресурсы. Это также может привести к росту стоимости топлива.

Ранее сообщалось о переговорах министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Стороны обсудили международную повестку и ситуацию на Украине.