США оценили интерес Белоруссии к участию в спецоперации | 360°

Мир 01 ноября 2022, 20:36 США оценили интерес Белоруссии к участию в спецоперации Пентагон: у Белоруссии нет заинтересованности подключаться к СВО на Украине РИА "Новости"

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Администрация президента США не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил ТАСС.

Кирби также отметил, что, по мнению американского правительства, у Белоруссии нет желания подключаться к специальной военной операции РФ на Украине.

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«Мы не видим никаких признаков того, что войска белорусской армии заинтересованы в том, чтобы участвовать в конфликте на Украине» — сказал Кирби.

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Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия решили создать учебно-боевые центры, где будет проходить совместная подготовка военнослужащих. Президент РБ Александр Лукашенко накануне одобрил проект соглашения, на основе которого будут проходить переговоры по этому вопросу.

Также глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что с их стороны последует адекватный ответ, если Украина начнет предпринимать попытки провокаций в сторону белорусских пограничников. По словам Лаппо, на белорусско-украинскую границу уже бросили резерв. Также охрану объекта полностью перестроили.