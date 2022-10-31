Белоруссия предупредила об ответе на возможные провокации со стороны Украины | 360°

31 октября 2022, 00:44
Белоруссия предупредила об ответе на возможные провокации со стороны Украины
Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо пообещал ответить на украинские провокации
Со стороны Белоруссии последует адекватный ответ, если Украина начнет предпринимать попытки провокаций в сторону белорусских пограничников. Такое заявление сделал глава госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо, сообщило РИА «Новости».
По словам Лаппо, на белорусско-украинскую границу уже бросили резерв. Также охрану объекта полностью перестроили. Глава погранкомитета Белоруссии считает, что от Киева можно ждать все что угодно.
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«Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам», — заявил глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.
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Лаппо добавил, что на границе с Украиной погранслужбу несут в усиленном режиме, сюда поставили укрепленные наряды.
Ранее сообщалось, что украинские военные усилили группировку в северном регионе рядом с Белоруссией. Это сделали для того, чтобы противостоять «любому возможному нападению».
Белоруссия
Украина
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