Белоруссия предупредила об ответе на возможные провокации со стороны Украины | 360°

Мир 31 октября 2022, 00:44 Белоруссия предупредила об ответе на возможные провокации со стороны Украины Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо пообещал ответить на украинские провокации РИА "Новости"

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Со стороны Белоруссии последует адекватный ответ, если Украина начнет предпринимать попытки провокаций в сторону белорусских пограничников. Такое заявление сделал глава госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо, сообщило РИА «Новости».

По словам Лаппо, на белорусско-украинскую границу уже бросили резерв. Также охрану объекта полностью перестроили. Глава погранкомитета Белоруссии считает, что от Киева можно ждать все что угодно.

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«Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам», — заявил глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

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Лаппо добавил, что на границе с Украиной погранслужбу несут в усиленном режиме, сюда поставили укрепленные наряды.

Ранее сообщалось, что украинские военные усилили группировку в северном регионе рядом с Белоруссией. Это сделали для того, чтобы противостоять «любому возможному нападению».