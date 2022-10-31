Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров подготовки военных | 360°

31 октября 2022, 19:37
Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров подготовки военных
Россия и Белоруссия решили создать учебно-боевые центры совместной подготовки военных
Россия и Белоруссия решили создать учебно-боевые центры, где будет проходить совместная подготовка военнослужащих. Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект соглашения, на основе которого будут проходить переговоры по этому вопросу, сообщила пресс-служба президента республики.
«Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — сообщили на сайте президента Белоруссии. Глава государства подписал соответствующий указ в понедельник, 31 октября.
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Власти Белоруссии готовы отреагировать в случае провокаций со украинской стороны, заявил глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. По его словам, пограничники несут службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил RT.
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Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил об усилении группировки украинских военнослужащих на севере страны, рядом с Белоруссией. По его словам, решение приняли для противостояния «любому возможному нападению».
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