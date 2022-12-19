Мир 19 декабря 2022, 19:41 Проигрышный вариант для ВСУ. В США назвали уязвимое место ЗРК Patriot Daily Mail: дороговизна оказалась уязвимым местом американских ЗРК Patriot Фото: defense.gov / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ не смогут нивелировать превосходство беспилотной авиации России в зоне боевых действий, заявил ветеран морской пехоты США Марк Канчиан. По словам военного, российские дроны-камикадзе очень быстро истощат дорогостоящие ЗРК, написала Daily Mail.

Канчиан отметил, что стоимость пусковых установок типа Patriot составляет порядка 10 миллионов долларов. При этом за одну ракету к ЗРК требуется заплатить четыре миллиона.

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«Выстрел ракетой за миллион долларов по БПЛА стоимостью 50 тысяч долларов — проигрышное предложение», — пояснил эксперт.

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Он не исключил, что ВСУ не смогут нормально справиться с эксплуатацией ЗРК Patriot. По оценке Канчиана, для нормальной работы батареи ПВО нужно около 90 специально обученных специалистов. Украине придется формировать этот персонал самостоятельно, потому власти Соединенных Штатов запретили отправлять американских военнослужащих на Украину в таком количестве.

Сколько требуется времени для обучения работе с такой установкой, Пентагон не раскрывает, заметил Канчиан. По его мнению, курс подготовки сложный, интенсивный и совсем не краткосрочный.