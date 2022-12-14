Мир 14 декабря 2022, 10:14 США отправят на Украину комплексы Patriot, но ВСУ не смогут их использовать Американский генерал Хертлинг: ВСУ несколько месяцев не смогут стрелять из ЗРК Patriot YouTube

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В ближайшее время США одобрят поставку на Украину партии зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако военные смогут ими воспользоваться только через несколько месяцев, рассказал в своем Twitter бывший генерал американской армии Марк Хертлинг.

Он озаглавил свой твит как экстренную новость и объявил, что Пентагон вот-вот подтвердит отправку киевскому режиму новой партии вооружения — ЗРК Patriot. Однако это сложные комплексы ПВО, обучение работе с ними и обслуживанию займет несколько месяцев.

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«Одобрение не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — объявил он.

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Несколько высокопоставленных чиновников ранее объяснили журналистам, что план Пентагона по отправке комплексов сначала должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а затем подписать президент США Джо Байден, только после этого Patriot переправят через океан. Вся процедура, по их словам, может завершиться до 19 декабря. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на последнем брифинге опроверг эту информацию. Он заявил, что отправку ЗРК Patriot обсудили, но решение еще не приняли.