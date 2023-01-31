31 января 2023, 23:49
США обвинили Россию в нарушении условий ДСНВ
WSJ: Госдеп назвал блокирование инспекций со стороны России нарушением ДСНВ
Госдепартамент США заявил, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
В докладе Госдепа указывается на отказ российской стороны дать разрешение представителям США проводить инспекции на местах дислокации ядерных вооружений. А это является нарушением договора.
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«В этой ситуации есть возможность начать повторно соблюдать договор, и мы по-прежнему высоко ценим его значимость», — рассказал один из чиновников американского ведомства.
Ранее Соединенные Штаты заявили о готовности конструктивно сотрудничать с Россией над полным выполнением условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В Госдепе отметили, что контроль над вооружением очень важен в условиях напряженности.
Заключенный между РФ и Соединенными Штатами ДСНВ остается единственным пока еще действующим документом между двумя ядерными державами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что возобновление диалога с США вызывает определенные трудности.
США
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