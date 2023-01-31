Мир 31 января 2023, 21:18 США заявили о готовности к конструктивной работе с Россией по выполнению условий ДСНВ Reuters: США готовы к конструктивному сотрудничеству с Россией для выполнения условий ДСНВ Pxhere

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Соединенные Штаты готовы конструктивно сотрудничать с Россией над полным выполнением условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Договор по-прежнему отвечает американским интересам. В Госдепе подчеркнули, что контроль над вооружением максимально важен в условиях напряженности, когда особенно нужны «защитные механизмы и прозрачность».

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В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключенный между РФ и Соединенными Штатами ДСНВ остался единственным пока еще действующим документом между двумя ядерными державами. По его словам, возобновление диалога с США вызывает определенные трудности, но важность переговоров действительно велика.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал о приостановке переговоров между странами по ДСНВ. Причиной стали разногласия сторон по программе. Рябков пояснил, что Россию поставили в безвыходное положение, из-за этого пришлось временно прекратить диалог.