31 января 2023, 21:18
США заявили о готовности к конструктивной работе с Россией по выполнению условий ДСНВ
Reuters: США готовы к конструктивному сотрудничеству с Россией для выполнения условий ДСНВ
Соединенные Штаты готовы конструктивно сотрудничать с Россией над полным выполнением условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Договор по-прежнему отвечает американским интересам. В Госдепе подчеркнули, что контроль над вооружением максимально важен в условиях напряженности, когда особенно нужны «защитные механизмы и прозрачность».
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В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключенный между РФ и Соединенными Штатами ДСНВ остался единственным пока еще действующим документом между двумя ядерными державами. По его словам, возобновление диалога с США вызывает определенные трудности, но важность переговоров действительно велика.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал о приостановке переговоров между странами по ДСНВ. Причиной стали разногласия сторон по программе. Рябков пояснил, что Россию поставили в безвыходное положение, из-за этого пришлось временно прекратить диалог.
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