Власть 09 декабря 2022, 12:30 Договор СНВ назвали единственным «живым» соглашением России и США Представитель Кремля Песков назвал необходимыми переговоры России и США по ДСНВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заключенный между Россией и США Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это единственный пока еще действующий документ между двумя ядерными державами. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока есть проблемы в возобновлении диалога между двумя странами. Вины России в этом нет. Но необходимость в переговорах велика.

Реклама

«России и США надо будет договариваться по ДСНВ, потому что это единственный более-менее живой документ, который остался», — заявил Песков.

Реклама

О возобновлении разорванного по инициативе США Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности речи пока не идет, добавил он.

О приостановке переговоров России и США по ДСНВ заявил заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что речь идет не о прекращении диалога, а только о переносе встречи двусторонней комиссии. Рябков добавил, что новую дату пока не назначили.

Причиной паузы он назвал разногласия сторон относительно программы. По словам представителя МИД, российскую делегацию поставили в безвыходное положение, поэтому диалог временно прекратили.