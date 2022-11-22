Мир 22 ноября 2022, 20:04 США объявят предельную цену на российскую нефть 23 ноября WSJ: США и страны союзники объявят потолком цен на российскую нефть 60 долларов за баррель РИА «Новости»

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Вопрос обсуждения предельной цены на российскую нефть США и странами-союзниками вышел на финишную прямую. Официальное объявление запланировали на среду, 23 ноября. В качестве предельной цены участники выбрали 60 долларов за баррель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам

Собеседники журналистов подчеркнули, что ограничения на продажу российской нефти введут в действие с 5 декабря. Но пока все упирается в вопрос стоимости сырья.

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Источники подчеркнули, что 60 долларов за баррель — не окончтаельная цена. Многие участники заседания настаивают на уровне 70 долларов за баррель. Входящие в G7 страны сейчас обсуждают итоговые детали сложного плана.

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Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно. Страны G7 хотят ввести ограничения одновременно с ЕС.

Впервые о предельной цене на российскую нефть страны G7 договорились ввести в начале сентября. Для регулирования этого вопроса они запретят страхование танкеров перевозящих топливо, проданное выше предельной цены.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что последствия этого решения ощутит на себе весь мир, который столкнется с дефицитом сырья и уходом инвесторов из нефтяного сектора.

Он пояснил, что Россия не станет продавать топливо по нерыночным ценам. Вместо этого страна может сократить объемы добычи или найти других партнеров.Новак пояснил, что политическое регулирование рынка может привести к ухудшению ситуации в энергообеспечение и сокращению вложений в развитие нефтедобычи и переработки.