Мир 02 сентября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Страны G7 согласились ввести ограничение цен на нефть из России Sky News: в G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть

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Министры финансов стран G7 согласились на введение предельной цены на нефть из России. Об этом сообщила корреспондент британского телеканал Sky News Тамара Коэн.

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На своей странице в Twitter она привела заявление канцлера казначейства Великобритании Надима Захави.

По словам чиновника, способом регулирования станет запрет на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российское топливо, которое продали выше установленной предельной цены.

Захави подчеркнул, что на такой шаг страны «Большой семерки» пошли ради поддержки Украины и сокращения российских доходов.

О том, какая цена для нефти из России должна стать предельной, пока не сообщается.

Министры призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы не допустить перепадов на рынке.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Россия остановит поставки нефти в страны и компании, которые согласятся покупать ее по предельно установленной цене. С таким заявлением накануне выступил вице-премьер Александр Новак.

Он заявил что Россия не станет поставлять энергоноситель на нерыночных условиях, а сама ситуация с ограничением цен приведет к дестабилизации всей мировой отрасли.

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