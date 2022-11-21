21 ноября 2022, 21:16
Россия откажется поставлять нефть странам, которые установят потолок цен
Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен
Введение потолка цен на российскую нефть негативно скажется на всем рынке, который столкнется с дефицитом и сокращением инвестиций в дальнейшее развитие отрасли. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак.
Он подчеркнул, что Россия откажется от сотрудничества в сфере поставок нефти или нефтепродуктов в страны, которые готовы ввести потолок предельной цены. Вместо этого страна или сократит объемы добычи, или переориентируется на другие рынки.
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«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — заявил Новак.
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Вице-премьер подчеркнул, что рассматривает введение предельных цен на нефть как вмешательство в рыночное регулирование, потому что это приведет к дефициту ресурсов, проблемам с энергообеспечением и сокращению вложений в дальнейшее развитие нефтедобычи и переработки.
Страны G7 объявят уровень предельных цен на российскую нефть 23 ноября. Это произойдет только если постоянные представители стран — членов Евросоюза поддержат это решение. По данным СМИ, речь идет о диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Регулировать ценообразование на российскую нефть страны готовы путем отказа от страхования танкеров, перевозящих российское сырье, чья стоимость выше установленного потолка.
Нефть
Цена на нефть
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