Мир 21 ноября 2022, 21:16 Россия откажется поставлять нефть странам, которые установят потолок цен Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен РИА «Новости»

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Введение потолка цен на российскую нефть негативно скажется на всем рынке, который столкнется с дефицитом и сокращением инвестиций в дальнейшее развитие отрасли. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что Россия откажется от сотрудничества в сфере поставок нефти или нефтепродуктов в страны, которые готовы ввести потолок предельной цены. Вместо этого страна или сократит объемы добычи, или переориентируется на другие рынки.

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«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — заявил Новак.

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Вице-премьер подчеркнул, что рассматривает введение предельных цен на нефть как вмешательство в рыночное регулирование, потому что это приведет к дефициту ресурсов, проблемам с энергообеспечением и сокращению вложений в дальнейшее развитие нефтедобычи и переработки.

Страны G7 объявят уровень предельных цен на российскую нефть 23 ноября. Это произойдет только если постоянные представители стран — членов Евросоюза поддержат это решение. По данным СМИ, речь идет о диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Регулировать ценообразование на российскую нефть страны готовы путем отказа от страхования танкеров, перевозящих российское сырье, чья стоимость выше установленного потолка.