Мир 13 февраля 2023, 22:53 Франция признала финансовые потери из-за помощи Украине Пазведчик Жюйе: Франция потеряла 7,5 млрд евро без контрактов на восстановление Украины РИА «Новости»

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Распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о заключении контракта на восстановление страны с американским пенсионным фондом Black Rock сделало все вложения Франции бесполезными. Об этом в интервью Boulevard Voltaire заявил бывший директор разведки в Генеральном управлении внешней безопасности Франции Ален Жюйе.

Он подчеркнул, что общие расходы французской казны на Украину уже превысили 7,5 миллиарда евро. По традиции, когда бои заканчиваются, страну, которая помогала победителю приглашают принять участие в реконструкции, отдавая ей большую часть контрактов в благодарность. Но в случае с Украиной Франция осталась не у дел.

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«Зеленский дал поручение, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины. А это значит, что все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона», — заявил Жюйе.

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Бывший разведчик отметил, что тогда восстановлением тоже занимались американские подрядчики. Сейчас история повторяется и более чем семь миллиардов евро можно считать выброшенными на ветер.

В начале сентября 2022 года Еврокомиссия и Всемирный банк подсчитали, что восстановление Украины обойдется в 349 миллиардов долларов. Эти данные назвали предварительными и не исключили, что окончательная сумма вырастет в несколько раз в зависимости от продолжительности специальной военной операции.