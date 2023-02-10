Мир 10 февраля 2023, 00:58 Конгрессмены США потребовали от Байдена прекратить помогать Украине Конгрессмен США Гетц внес резолюцию с требованием к Байдену перестать помогать Украине РИА «Новости»

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Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение «Резолюцию об усталости от Украины» с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Проект размещен на официальном сайте Конгресса.

Под резолюцией подписались 11 конгрессменов, в том числе один из авторов проекта, член палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.

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«Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине», — подчеркнул конгрессмен.

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Документ содержит требование к американскому правительству прекратить оказывать поддержку Украине. В проекте авторы перечислили все пакеты помощи с начала этого года.

В качестве аргумента приводятся высказывания должностных лиц Пентагона об истощении арсенала США вследствие военных поставок на Украину.

В документе также указано, что администрация Байдена, поставляя Киеву вооружение, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди мирных граждан.