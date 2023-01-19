Армия 19 января 2023, 00:07 Начальник Генштаба заявил, что «Вагнер» не относится к ВС России Глава Генштаба Герасимов: ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС России РИА «Новости»

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Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным не относится к Вооруженным силам России. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его разъяснение привел депутат Евгений Ступин в Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что в декабре получил обращения от некоторых россиян. Их родственники заключили контракты с «Вагнером», после чего перестали выходить на связь. Ступин обратился в ЧВК, чтобы узнать их местоположение. В конторе сказали, что никакую информацию никому сообщать не будут. После этого депутат обратился непосредственно в Минобороны. Ему ответил Герасимов.

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«Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — процитировал главу Генштаба парламентарий.

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После обращения в оборонное ведомство заключившего контракт с «Вагнером» россиянина нашли. Он лечится в госпитале в Ростовской области. Боец уже связался с матерью.

В Сети появились слухи о якобы конфликте между министерством обороны России и ЧВК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что эти домыслы — информационные манипуляции, которые исходят от противников государства.