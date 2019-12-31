США объявили о готовности ответить Ирану на агрессию «где угодно»

США готовы отвечать Ирану «где угодно» на те действия, которые Вашингтон посчитает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Госдепартаменте.

Американские дипломаты устроили специальный телефонный брифинг после нанесения Вашингтоном ударов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке.

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону», — заявил дипломат высокого ранга, его процитировал ТАСС.

Другой дипломат, принимавший участие в брифинге, сказал, что за последние два месяца в Ираке против американских интересов было совершено 11 вылазок, за которыми стоял Иран. По его словам, США не будут терпеть нападения на своих граждан или Вооруженные силы союзников.

Дипломаты выразили мнение, что вместо проведения совместных с Ираном учений другим странам следует вводить против Тегерана санкции за нарушение прав человека.

В Индийском океане и Оманском заливе 27 декабря стартовали совместные учения Ирана, России и Китая. Спустя два дня, 29 декабря было объявлено, что все этапы маневров завершились успешно.