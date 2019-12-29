США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Об этом сообщил в воскресенье, 29 декабря, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«Венные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH («Катаиб Хезболлы») в Ираке и Сирии», — приводит РИА «Новости» выдержку из распространенного заявления Хоффмана. В сообщении также указано, что эти действия были ответом на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» по иракским базам.

Целью совершенных ударов, как отметили в Пентагоне, было понижение возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.

Из заявления следует, что пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке, еще два в Сирии. Как пояснил Хоффман, уничтоженные объекты — это склады оружия, а также места командования и управления, которые используются группировкой для планирования и проведения атак на силы коалиции.

Кроме того, Соединенные Штаты также обвинили Иран в поставках вооружений Катаиб Хезболле.