Иран пригрозил сбивать разведывательные аппараты в районе учений с Россией
Любой аппарат, используемый для сбора разведанных в ходе совместных военных учений между Ираном, Россией и Китаем, станет объектом нападения.Об этом в субботу 28 декабря заявил заместитель начальника Иранской координационной армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри, сообщило иранское агенство Tasnim.
«Многие страны определенно стремятся узнать, в чем дело. Шпионы также приняли меры», — сказал Сайяри журналистам, добавив, что эти совместные учения — не шутка для Ирана.
Он подчеркнул, что иранские военные нападут на любой корабль или самолет, прибывший в зону учения для сбора информации, так как, по его словам, Иран «обладает такими возможностями».
Иран, Россия и Китай с пятницы проводят совместные четырехдневные военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности» в Индийском океане и Оманском заливе. В них примет участие и новейшие китайские истребители.
Цель учений — обезопасить судоходство в регионе, от которого зависит транзит энергоресурсов в другие страны.