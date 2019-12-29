Иран пригрозил сбивать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

«Многие страны определенно стремятся узнать, в чем дело. Шпионы также приняли меры», — сказал Сайяри журналистам, добавив, что эти совместные учения — не шутка для Ирана.

Он подчеркнул, что иранские военные нападут на любой корабль или самолет, прибывший в зону учения для сбора информации, так как, по его словам, Иран «обладает такими возможностями».

Иран, Россия и Китай с пятницы проводят совместные четырехдневные военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности» в Индийском океане и Оманском заливе. В них примет участие и новейшие китайские истребители.

Цель учений — обезопасить судоходство в регионе, от которого зависит транзит энергоресурсов в другие страны.