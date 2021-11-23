США планируют ввести санкции против проекта «Северный поток — 2». Под ограничительные меры могут попасть российская компания и двое судов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, <…> а ее судно „Марлин“ будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — сказал Блинкен. Цитату привело РИА «Новости».

При этом госсекретарь не стал называть второе судно и компанию.

Ранее политолог Сергей Марков допустил возможность блокировки «Северного потока — 2» в Европе. По его словам, это может произойти в случае полноценного вооруженного конфликта России с Украиной. Причем такую ситуацию могут спровоцировать страны НАТО.

Подобное мнение высказывал и журналист Леонид Бершидский в своем материале для Bloomberg. Он заявлял, что «Северный поток — 2» уничтожат, если Россия нападет на Украину.

Проект «Северный поток — 2» представляет собой строительство газопровода, состоящего из двух ниток. Длина каждой из них составляет 1,2 тысячи километров. Газопровод проходит от Ленинградской области до Грайфсвальда в Германии.