Газопровод «Северный поток — 2» точно будет уничтожен, если Россия нападет на Украину. Об этом написал журналист Леонид Бершидский в своем материале для Bloomberg.

Он посчитал, что такие действия приведут к разрыву отношений с Западом.

«Северный поток — 2, безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — уверил своих читателей Бершидский.

Он предположил, что Вашингтон мог бы воспользоваться временем, если бы Россия подготовила «менее масштабную операцию», и сроки запуска газопровода бы отодвинулись. В таком случае, американская сторона могла бы получить аргументы для борьбы с этим проектом, которая сейчас «почти проиграна».

Журналист закончил свою мысль тем, что Россия не будет «развязывать войну», потому сильно заинтересована в сотрудничестве с Европой.