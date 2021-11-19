Политолог Сергей Марков в разговоре с Lenta.ru рассказал, что при определенных условиях российский газопровод «Северный поток — 2» может быть заблокирован в Европе. Это произойдет в случае полноценного вооруженного конфликта РФ с Украиной.

По мнению Маркова, страны НАТО могут намеренно спровоцировать такой конфликт.

«Более того, речь может идти о блокировке не только „Северного потока-2“, но и вообще „Северного потока“. Возможно даже введение эмбарго на российскую нефть и газ. Это станет тяжелейшим ударом для Европы, но очевидно, что она проводит буквально русоненавистническую политику на Украине и готова пойти на такие жертвы», — считает политолог.