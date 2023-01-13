13 января 2023, 00:30
США анонсировали обучение бойцов ВСУ управлению БМП Bradley
Пентагон: США начнут обучать украинских военных управлять БМП Bradley на следующей неделе
Обучение украинских военных применению американских боевых машин пехоты Bradley начнется в Германии уже на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, подготовка будет быстрой — всего несколько недель.
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«Подготовка, насколько мне известно, начнется на будущей неделе в Германии. Мы рассчитываем, что она займет лишь недели, не месяцы», — сказал он.
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Ранее Райдер объявил о начале обучения военнослужащих ВСУ применению комплексов ПВО Patriot. Оно стартует так же на следующей неделе. Подготовка пройдет на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома. В ней примут участие около 100 украинских солдат.
Передача 50 БМП Bradley вошла в очередной американский пакет военной помощи Украине, который суммарно оценили в три миллиарда долларов. К США также присоединилась Германия. Она запланировала поставку для нужд ВСУ дополнительной батареи ЗРК Patriot.
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