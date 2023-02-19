Мир 19 февраля 2023, 04:34 США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны КНР Блинкен: США обеспокоены возможностью КНР оказать «летальную» помощь России на Украине Pxhere

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США обеспокоенны тем, что Китай может оказать помощь России в спецоперации на Украине. Об этом американский госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью телеканалу NBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание „летальной“ поддержки России», — сказал госсекретарь.

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Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях в том случае, если Китай окажет материальную помощь России в спецоперации. Предупреждение, как указал госдеп, Блинкен озвучил в ходе встречи с Ваном И, которая состоялась на полях международной конференции в Мюнхене.

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что американские власти не могут одновременно продвигать диалог с КНР и вынашивать планы для создания противоречий, нагнетая кризисную ситуацию. Так Вэньбинь ответил на вопрос журналистов о намерении главы Белого дома Джо Байдена побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином. Также представитель китайского МИД подчеркнул, что не располагает данными по поводу разговора лидеров двух стран.