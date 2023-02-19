Мир 19 февраля 2023, 03:05 Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в спецоперации Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае оказания Китаем помощи России в СВО РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях в том случае, если Китай окажет материальную помощь России в спецоперации. Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в СВО — прим. ред.) или поддержку в системном обходе санкций», — говорится в заявлении госсекретаря США.

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Политики провели встречу на полях международной конференции в Мюнхене. Она стала первой после ситуации с китайским аэростатом. Затрагивая эту тему, Блинкен заявил Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США зондом КНР. Американский госсекретарь призвал в будущем не допускать подобных ситуаций.

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Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналистов о намерении президента США Джо Байдена побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином, сказал, что американские власти не могут одновременно продвигать диалог с Китаем и нагнетать кризисную ситуацию.