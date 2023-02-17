Мир 17 февраля 2023, 11:20 Китай счел невозможным для США одновременно продвигать диалог и нагнетать кризис Представитель МИД Вэньбинь: США не могут и продвигать диалог с КНР, и нагнетать кризис РИА «Новости»

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Американские власти не могут одновременно девать два дела: продвигать диалог с Китаем и нагнетать кризис. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналистов о намерении президента США Джо Байдена побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином, передал ТАСС.

«США не могут, с одной стороны, поддерживать контакты и продвигать диалог, с другой — вынашивать планы для создания противоречий, нагнетая кризисную ситуацию», — заявил дипломат.

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По его словам, Америка должна стремиться к урегулированию ситуации, которая возникла из-за форс-мажора, избегать недоразумений и содействовать возвращению китайско-американских отношений в норму.

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Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не располагает данными по поводу разговора лидеров двух государств.

Представитель Пентагона по делам Китая Майкл Чейз собирается посетить Тайвань в ближайшее время.