Мир 21 февраля 2024, 23:43 США не увидели условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине Блинкен заявил о невозможности решения конфликта на Украине дипломатическом путе РИА «Новости»

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Вашингтон не видит возможности решения конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Авторы статьи рассказали, что Блинкен и Лула да Силва обсудили ситуацию на Украине, и американский дипломат дал понять, что США не видят условий для политического урегулирования ситуации.

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Ранее сообщалось, что Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как Тель-Авив признал его персоной нон грата. Решение стало ответом на вызов бразильского посла Федерико Майера в МИД Израиля.

В декабре 2023 года да Силва отказал Зеленскому в личной встрече, когда президент Украины сделал краткую остановку в Бразилии по пути в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации Хавьера Милея.