21 февраля 2024, 23:43
США не увидели условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине
Блинкен заявил о невозможности решения конфликта на Украине дипломатическом путе
Вашингтон не видит возможности решения конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с президентом Бразилии Лулой да Силвой.
Авторы статьи рассказали, что Блинкен и Лула да Силва обсудили ситуацию на Украине, и американский дипломат дал понять, что США не видят условий для политического урегулирования ситуации.
Реклама
Ранее сообщалось, что Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как Тель-Авив признал его персоной нон грата. Решение стало ответом на вызов бразильского посла Федерико Майера в МИД Израиля.
В декабре 2023 года да Силва отказал Зеленскому в личной встрече, когда президент Украины сделал краткую остановку в Бразилии по пути в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации Хавьера Милея.
США
Бразилия
Украина
Реклама
Реклама