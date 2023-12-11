Мир 11 декабря 2023, 18:09 Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским — СМИ O Globo: президент Бразилии Лула да Силва отказал Зеленскому во встрече РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во встрече. Об этом написала газета O Globo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.

По их данным, Зеленский хотел встретиться с Лула да Силвой во время его остановки в Бразилии по пути в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея.

Реклама

«Лула, однако, не согласился. <…> Запрос был сделан в кратчайшие сроки — в четверг, когда бразильская дипломатия и сам Лула были задействованы в саммите МЕРКОСУР в Рио. Кроме того, время встречи и обстоятельства были сочтены необычными», — написало издание.

Как отметил дипломат, знакомый с ситуацией, подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, — редкость. Более того, Зеленский не уточнил в своем запросе, о чем бы он хотел поговорить. СМИ закономерно предположили, что темой должен был стать конфликт на Украине.

В итоге МИД Бразилии направил на встречу министра Европы и Северной Америки Итамарати Марию Луизу Эскорель.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал сделать из Аргентины новый источник получения оружия, рассказал «360» политолог Иван Мезюхо. Именно поэтому, по его мнению, украинский лидер отправится на инаугурацию Хавьера Милея: поездка стала транзитной на пути к западным кураторам.