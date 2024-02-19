Мир 19 февраля 2024, 20:47 Бразилия отозвала посла в Израиле после признания президента персоной нон грата Folha de S.Paulo: да Силва отозвал посла Бразилии в Израиле для консультаций РИА «Новости»

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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как его признали персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По данным издания, решение стало ответом на вызов бразильского посла Федерико Майера в Тель-Авиве в Министерство иностранных дел Израиля.

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«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — написали авторы материала.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 19 февраля объявил Лулу да Силву персоной нон грата. Причиной стал тот факт, что президент Бразилии сравнил действия израильской армии в секторе Газа с холокостом. Министр вызвал бразильского дипломата Майеру, чтобы сделать ему выговор.