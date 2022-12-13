Важное 13 декабря 2022, 10:13 ВСУ ударили по Клинцам в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле Клинцов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ ночью ударили по городу Клинцы в Брянской области. По счастливой случайности обошлось без жертв. Информацию об этом у себя в telegram-канале опубликовал губернатор области Александр Богомаз.

Он рассказал, что системы ПВО вооруженных сил РФ уничтожили ракету в воздухе. Однако отдельные ее части упали на территории промзоны.

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«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он.

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ВСУ регулярно обстреливают приграничные населенные пункты России. К примеру недавно под обстрел попало село Бутырка в Белгородской области. Осколки украинских снарядов повредили четыре дома в этом населенном пункте.

Глава Белгородской области также сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны. По его словам, местные жители с начала спецоперации обращались с просьбой о создании таких отрядов.