Мир 16 ноября 2022, 00:12 США не провоцируют эскалацию конфликта на Украине — Госдеп Представитель Госдепа Пател: США не стремятся к эскалации ситуации вокруг Украины Pxhere

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Соединенные Штаты не стремятся разгонять эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщил ТАСС.

Он прокомментировал происшествие в Польше и заявление российского Минобороны по этому поводу. По его словам, США не предпринимают никаких провокаций.

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«США совершенно точно не пытаются добиться эскалации ситуации или как-то провоцировать ситуацию», — отметил Пател.

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Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Штаты готовы «встать рядом» с союзниками по НАТО, однако сейчас не хотят обсуждать гипотетические сценарии.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет под Люблином в Польше. Местные СМИ сообщили, что на обломках снарядов нет особых маркировок или других опознавательных знаков, поэтому установить их принадлежность к какой-либо стране невозможно.

В Штатах также не смогли назвать точное происхождение ракет. В польских СМИ стали распространять фейки о причастности России к происшествию. Однако российское Минобороны заверило, что удары по целям рядом с украинско-польской границей не наносились.