Мир 15 ноября 2022, 22:21 Пентагон не смог подтвердить попадание якобы российских ракет на территорию Польши Пентагон не подтвердил данные о якобы попадании двух российских ракет по территории Польши

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США пока не могут подтвердить факт попадания двух якобы российских ракет по территории Польши, заявили в Пентагоне. Ранее польские СМИ сообщили о взрывах снарядов из РФ.

Сообщения о попадании российских ракет по территории Польши дошли до руководства США, заявили в Пентагоне. Пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер отметил, что Штаты пока не могут подтвердить эти данные, сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

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Ранее в Польше сообщили, что якобы две российские ракеты упали на территории страны.

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Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий созвал на срочную встречу членов правительственного комитета по безопасности и обороне. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер также не смог подтвердить падение российских ракет.