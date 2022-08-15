Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что США должны платить за «битые горшки» в Афганистане. По его словам, американцы унесли ноги из страны, но они не могут стереть свою вину за беды.

«В головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин», — считает Жирнов, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее посол России объяснил, как работать с правительством талибов*.

Силы «Талибана»* вошли в Кабул 15 августа 2021 года. Временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он не захотел подписывать документ о легитимности новой власти. В годовщину смены режима женщины устроили демонстрацию в защиту своих прав на образование и работу. Их разогнали с применением оружия.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.