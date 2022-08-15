Реальность Афганистана. Посол России объяснил, как работать с правительством талибов

Власть в Афганистане перешла в руки талибов*, и это неизбежная реальность, с которой нужно мириться. Принцип работы с нынешним правительством раскрыл РИА «Новости» посол России в этой стране Дмитрий Жирнов.

«Талибы*, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — сказал он в интервью по случаю годовщины смены власти в Афганистане.

В качестве примера посол привел переговоры, которые пройдут 15 августа в Москве. Делегация Минпромторга Афганистана приедет обсудить поставки зерна, подсолнечного масла, около миллиона баррелей нефти.

Силы «Талибана»* вошли в Кабул 15 августа 2021 года. Временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, чтобы не подписывать документ о легитимности новой власти. В годовщину смены режима женщины устроили демонстрацию в защиту своих прав на образование и работу. Их разогнали с применением оружия.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.