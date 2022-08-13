Талибы в Кабуле разогнали митингующих женщин выстрелами из оружия

Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами* в воздух при разгоне демонстрации женщин в Кабуле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Женщины вышли на демонстрацию 13 августа — в преддверии даты, когда талибы* захватили столицу Афганистана. Они требовали обеспечить права на образование и работу. Однако бойцы движения открыли пальбу.

В результате инцидента пострадали журналисты газет Afghan Times и Roidad News. Среди женщин также есть раненые. Талибы* вошли в Кабул 15 августа 2021 года, а на следующий день объявили об окончании войны.

После этого многие жители Афганистана попытались уехать из страны. Многие надеялись, что смогут попасть за границу самолетом. Массовая эвакуация граждан закончилась 31 августа, когда военные США покинули страну.

В сентябре временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время правления «Талибана»* он был министром иностранных дел. Приход к власти талибов* привел к тому, что в стране перестали соблюдать права человека.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.