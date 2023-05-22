Мир 22 мая 2023, 12:51 Одобрение ударов по Крыму назвали доказательством незаинтересованности США в мире Посол Антонов: одобрение США ударов по Крыму показало их незаинтересованность в мире РИА «Новости»

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Безоговорочное одобрение Белым домом ударов по Крыму с применением американского и другого западного оружия продемонстрировало, что США никогда не были заинтересованы в мире. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова привели в Telegram-канале диппредставительства.

По словам Антонова, Вашингтон подчинил страны G7 собственной линии в отношении украинского кризиса. Посол указал, что США резко ужесточили подход по двум значимым вопросам: подготовке к передаче Украине истребителей F-16 и безоговорочному одобрению ударов по Крыму со стороны ВСУ.

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«Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении специальной военной операции было абсолютно верным», — подчеркнул дипломат.

Соединенные Штаты хотят стратегического поражения России со времен госпереворота 2014 года на Украине и продолжают разжигать пламя конфликта, обратил внимание Антонов. Посол предостерег представителей американской администрации от легковесности суждений по Крыму и от благословения киевского режима на удары по полуострову. Дипломат отметил, что атаки на эту территорию рассматриваются как нападение на любой другой субъект РФ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Соединенные Штаты не возражают против нанесения ВСУ ударов по Крыму. Он пояснил, что американские чиновники рассматривают полуостров как «украинскую» территорию.