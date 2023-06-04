Власть 04 июня 2023, 12:53 Просвета в отношениях России с США в ближайшее время не будет — Ушаков Помощник президента Ушаков: просвета в отношениях России с США пока не будет РИА «Новости»

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Положение дел в российско-американских отношениях пока не дает поводов для оптимизма. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фрагмент интервью опубликовал ведущий Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Пока просвет не просматривается», — сказал он.

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Ушаков ранее отмечал, что контакт между американской и российской стороной есть, но он появляется время от времени. В настоящее время положительного в состоянии дел мало.

При этом кандидат в президенты США Ники Хейли призвала заключить союз с Россией. Она отметила, что важно объединение для укрепления глобальной безопасности со странами.

Однако сейчас американские власти делают вид, что кризис в сфере контроля над вооружениями не связан с американской политикой, враждебно настроенной по отношению к РФ. Штаты не способны отделить его от политического контекста.