Мир 25 февраля 2023, 00:10 США не будут указывать Украине, когда прекращать боевые действия Пентагон: США не будут диктовать Украине, когда идти на переговоры РИА «Новости»

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Власти США не будут указывать Украине, когда ей нужно прекращать боевые действия и начинать переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, передал ТАСС.

«Мы намерены сосредоточиться на том, чтобы поддержать их и сделать так, чтобы они оказались в удачном положении, когда решат, что пришло время для переговоров», — отметил представитель Минобороны США.

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Ранее стало известно, что Германия, Франция и Британия оказывают давление на Украину, чтобы подтолкнуть ее к мирным переговорам с Россией. Сообщается, что украинским властям предложат заключить пакт с НАТО и получить доступ к современным вооружениям, но только после завершения конфликта.

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Китай тем временем призвал власти двух стран возобновить мирные переговоры без предварительных условий. Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин заявил, что мир должен помогать создавать площадки для диалога вместо того, чтобы делать из Украины арену, на которой государства ведут борьбу.