Мир 24 февраля 2023, 21:52 Украине предложат оборонное соглашение с НАТО в обмен на мирные переговоры с Россией — СМИ WSJ: Германия, Франция и Британия продвигают заключение оборонного пакта Украины с НАТО РИА «Новости»

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Германия, Франция и Британия рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ побудить киевские власти начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, в рамках этого соглашения Украина получит доступ к современному вооружению и боеприпасам, но лишь после завершения конфликта.

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«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, которое предоставит Украине более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания конфликта», — говорится в материале.

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Сообщается, что этот план будет включен в повестку дня ежегодной встречи НАТО в июле.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации, напомнило издание «Политика сегодня». По словам дипломата, прочие сценарии государство не будет поднимать на обсуждение.