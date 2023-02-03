Мир 03 февраля 2023, 20:55 США назвали прилет зонда КНР нарушением международного права Пентагон: китайский зонд не представляет угрозы, но нарушает международное право Публичное достояние

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Появление зонда КНР в небе над Соединенными Штатами нарушило международное право. Сам шар не представляет угрозы для людей на земле, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, написал ТАСС.

«Мы знаем, что воздушный шар нарушил воздушное пространство США и международное право, что недопустимо», — сказал он.

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Райдер указал, что от «этого разведывательного шара» на данный момент «нет физической или военной угрозы людям на земле».

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Представитель Пентагона сообщил, что китайский метеорологический зонд движется на восток. Сейчас он находится в центральной части США. По его словам, зонд может маневрировать.

Госдепартамент США ранее сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай из-за инцидента с метеорологическим зондом. Представитель Госдепа назвал присутствие воздушного шара в воздушном пространстве США «отчетливым нарушением суверенитета».

МИД КНР прокомментировало появление разведывательного воздушного шара Китая над территорией США. В ведомстве отметили, что метеорологический зонд потерял контроль из-за сильного ветра.