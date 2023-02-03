Мир 03 февраля 2023, 19:31 Блинкен отложил поездку в Китай из-за инцидента с китайским аэростатом Госдеп подтвердил решение перенести поездку госсекретаря США Блинкена в Китай

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Поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай отменили из-за инцидента с метеорологическим зондом. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, уточнил ТАСС.

«Госсекретарь был готов отправиться в Пекин сегодня вечером. <…> Вчера Министерство обороны опубликовало заявление о том, что обнаружило и отслеживает разведывательный воздушный шар, находящийся над территорией Соединенных Штатов», — сказал представитель Госдепа.

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Отмечается, что власти США приняли к сведению заявление МИД КНР, в котором выражалось сожаление. Представитель внешнеполитического ведомства назвал присутствие воздушного шара в воздушном пространстве США «отчетливым нарушением суверенитета и международного права».

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Решение об отмене поездки Блинкена в Китай приняли после консультаций с партнерами в других ведомствах. Госсекретарь планирует посетить КНР «при первой же возможности, когда позволят условия», отметили в Госдепе.

МИД КНР ранее сообщил, что неопознанный летающий объект, который накануне зафиксировали в небе над США, является китайским метеорологическим зондом.