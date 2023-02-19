19 февраля 2023, 20:50
США направят новые антироссийские санкции на энергосектор и ВПК — СМИ
Bloomberg: новые санкции США против России коснутся энергосектора и ВПК
Соединенные Штаты планируют объявить новые санкции в отношении России. Очередные меры коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса, сообщило агентство Bloomberg.
Санкции, отметили в материале, затронут «оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и ряд лиц». Также США будут препятствовать попыткам обхода санкционного режима и оказания помощи РФ третьими странами.
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее сообщила, что главной целью нового санкционного пакета станет пресечение поставок высокотехнологичного оборудования и деталей для оборонно-промышленного комплекса в Россию.
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Детали нового пакета санкций планируют раскрыть 24 февраля. В Госдепе отметили, что ограничения коснутся тех, кто помогает России в проведении специальной военной операции и обходе уже введенных санкций.
Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в своем 10-м пакете санкций отказалась ввести ограничительные меры в отношении российского ядерного сектора. Евросоюз рассматривал вариант включения в новый пакет санкций отдельных сотрудников Росатома.
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