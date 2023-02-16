Важное 16 февраля 2023, 20:38 США анонсировали новый пакет санкций против России к 24 февраля Замгоссекретаря США Нуланд: страны G7 введут новые санкции против России к 24 февраля РИА «Новости»

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Пресечение поставок высокотехнологичного оборудования и деталей для оборонно-промышленного комплекса в Россию станут главной целью нового санкционного пакета США и других стран G7. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Она подчеркнула, что новый пакет санкций станет масштабным. Его содержание раскроют к 24 февраля.

«Эти санкции углубятся и расширятся в определенных категориях, в частности ограничат поставки технологий российской оборонной индустрии, высокотехнологичного оборудования и так далее», — заявила Нуланд.

Представитель Госдепа добавила, что под ограничения также подпадут те, кто помогает России в проведении специальной военной операции и обходе уже введенных санкций.

Новые санкции также готовит ЕС. В минувшую среду, 15 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила потери России от новых ограничений в 11 миллиардов евро. По ее словам, речь идет о введении новых торговых запретов, а также усилении контроля за экспортом технологий.

Она пояснила, что ограничения коснутся электронных компонентов, предназначенных для использования в российских военных системах — дронах, ракетах и вертолетах.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что под европейские санкции также попадут Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Последней финансовой организации грозит отключение от системы SWIFT. Также европейские финансовые организации заставят отчитываться о замороженных активах Центрального банка России.