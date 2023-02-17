Мир 17 февраля 2023, 00:18 Еврокомиссия отказалась ввести санкции против ядерного сектора России Politico: Еврокомиссия отказалась от ввода санкций против ядерного сектора России Pxhere

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Еврокомиссия в своем 10-м пакете санкций отказалась от планов ввести ограничительные меры в отношении ядерного сектора России или его представителей. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

«К сожалению, ядерный сектор не включен в этот пакет», — привело издание слова одного из дипломатов Евросоюза.

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Венгрия долгое время выступала против введения санкций в отношении ядерного сектора России, отмечается в статье. Свою позицию страна объясняла зависимостью от «Росатома».

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Евросоюз рассматривал вариант с включением в новый пакет санкций отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, чтобы избежать возможной блокировки со стороны Будапешта. Однако в итоге решил этого не делать.

Главной целью нового санкционного пакета США и других стран G7 станет пресечение поставок высокотехнологичного оборудования и деталей для оборонно-промышленного комплекса в Россию, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Под ограничения также подпадут те, кто помогает РФ в проведении спецоперации, а также в обходе уже введенных санкций, добавила она.